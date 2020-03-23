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أخبار العالم

للمرة الثانية.. مجلس الشيوخ الأمريكي يفشل في تمرير خطة التحفيز لمواجهة كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 09:17 م
مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي
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شيماء مصطفى
خفق مجلس الشيوخ الأمريكي، للمرة الثانية في تمرير حزمة اقتصادية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، فشلت المحادثات مرة أخرى بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومجلس الشيوخ حول إقرار خطة التحفيز لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت الصحيفة أن أعضاء مجلس الشيوخ صوتوا بتأييد 49 مقابل 46 معارضة، حيث كان هذا الإجراء يحتاج لثلاثة أخماس الأصوات لإقراره.

وذكرت صحيفة "سي إن بي سي"، أن الديمقراطيين الذي يختلفون بشأن ما يجب تضمينه في التشريع النهائي، حرموا الجمهوريين من 60 صوتًا للمضي قدمًا في تمرير الصفقة التي تحتاجها البلاد على الفور لمواجهة فيروس كورونا.

وحذر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل من أن الأمر قد يستغرق عدة أيام قبل أن يشرع مجلس الشيوخ في التصويت على الاتفاق ووصف التصويت الأخير بأنه "عرقلة لا معنى لها".

وكان وزير الخزانة الأمريكي دعا الكونجرس إلى تمرير حزمة تحفيزية بقيمة تريليوني دولار لحماية وإغاثة العمال والشركات المتضررين من كورونا.
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