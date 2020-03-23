رويترز: منظمة الصحة العالمية تعرضت لهجوم إلكتروني

أفادت وسائل إعلامية بأن منظمة الصحة العالمية تعرضت لمحاولة اختراق إلكتروني مطلع الشهر الجاري.





ونقلت "رويترز" عن مصادر قولها إن الصحة العالمية تعرضت لمحاولة قرصنة خلال مارس الجاري.





ونقلت عن رئيس أمن المعلومات بمنظمة الصحة العالمية قوله إن هوية المتسللين غير واضحة، لكن الجهد باء بالفشل. وحذر من أن محاولات القرصنة والهجوم الإلكتروني ضد المنظمة وشركائها قد ارتفعت منذ انتشار الفيروس.





وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 350 ألف حالة إصابة، وفقا لإحصاءات وكالة "فرانس برس" الفرنسية.



