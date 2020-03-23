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أخبار العالم

رويترز: منظمة الصحة العالمية تعرضت لهجوم إلكتروني

الإثنين 23/مارس/2020 - 09:26 م
رويترز: منظمة الصحة
رويترز: منظمة الصحة العالمية تعرضت لهجوم إلكتروني
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رحيم يسري
أفادت وسائل إعلامية بأن منظمة الصحة العالمية تعرضت لمحاولة اختراق إلكتروني مطلع الشهر الجاري.

ونقلت "رويترز" عن مصادر قولها إن الصحة العالمية تعرضت لمحاولة قرصنة خلال مارس الجاري.

ونقلت عن رئيس أمن المعلومات بمنظمة الصحة العالمية قوله إن هوية المتسللين غير واضحة، لكن الجهد باء بالفشل. وحذر من أن محاولات القرصنة والهجوم الإلكتروني ضد المنظمة وشركائها قد ارتفعت منذ انتشار الفيروس.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 350 ألف حالة إصابة، وفقا لإحصاءات وكالة "فرانس برس" الفرنسية.

وفي وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية إن العالم "قادر" على تغيير مسار الوباء، محذرا في الوقت ذاته من تسارع وتيرة انتشار الفيروس.
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