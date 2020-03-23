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أخبار العالم

فرنسا تحسم الجدل حول استخدام عقار الملاريا لمعالجة كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:00 م
فرنسا تحسم الجدل
فرنسا تحسم الجدل حول استخدام عقار الملاريا لمعالجة كورونا
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رحيم يسري
أكد رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب أن الإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا قد تستمر لاسابيع أخرى.

وقال فيليب إنه لا يرغب في فرض حظر تجول بشكل كامل على البلاد، وإنما يتعلق الأمر بكل محافظة.

كما أكد رئيس الحكومة أن فرنسا لن تطرح عقار "هيدروكسي كلوروكوين" الخاص بعلاج الملاريا في الأسواق قبل اختباره من جديد وإثبات فاعليته ضد فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، نصح وزير الصحة الفرنسي بعدم استخدام المصابين بفيروس كورونا عقار الملاريا إلا في الحالات الحادة وتحت إشراف طبي صارم,

وتوافدت مجموعة من الفرنسيين لشراء هذا العقار الذي قيل إنه أثبت فعالية خلال تجارب ضد فيروس كورونا.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 350 ألف حالة إصابة، وفقا لإحصاءات وكالة "فرانس برس" الفرنسية.

وفي وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية إن العالم "قادر" على تغيير مسار الوباء، محذرا في الوقت ذاته من تسارع وتيرة انتشار الفيروس.
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