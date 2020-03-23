AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير المالية: توفير 2 مليار جنيه لوزارة الصحة لمواجهة كورونا.. فيديو

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:53 م
وزير المالية
وزير المالية
Advertisements
محمد حليم قنديل

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تقوم بتوفير ٢ مليار جنيه لوزارة الصحة لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا.


وأضاف الدكتور محمد معيط خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم" المذاع علي قناة "أون إي" الفضائية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بعمل قانون لصرف ٥ علاوات للموظفين وتحمل الخزانة العامة تكلفة صرف العلاوات.


وتابع وزير المالية، أن تكلفة العلاوات تقدر بقيمة ٣٥ مليار جنيه في العام المالي ٢٠٢٠-٢٠٢١، مشيرا إلى أن تكلفة العلاوة في السنوات القادمة ستتراوح بين ٧ مليارات أو ٨ مليارات بحد أقصى.


وأوضح الدكتور محمد معيط، أنه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي سيتم الوصول إلى قانون جديد، وثم سيتم طرحه علي مجلس النواب ليتم مناقشتة واقراره فيما بعد ذلك.


وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهه بصرف علاوة لأصحاب المعاشات علي إجمالى قيمة المعاش المستحق في ٣٠ يونيو بنسبة ١٤٪ من إجمالي قيمة المعاش.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترحيب برلماني بتوجيهات الرئيس نحو العلاوة الدورية وحد الإعفاء الضريبي.. خطة النواب: بمثابة زيادة لـ أجور العاملين.. ووكيل لجنة القوى توجه رسالة لمدبولي ووزراء المالية وقطاع الأعمال بشأن العمال

فيديوجراف.. تفاصيل زيادة الأجور وعلاوات العاملين في الدولة بالأرقام

بعد توجيهات الرئيس.. 6 علاوات تنتظر أصحاب المعاشات هذا العام

المالية: تكلفة صرف «العلاوات الخمسة» لأصحاب المعاشات التى تبلغ ٣٥ مليار جنيه

كورونا تنقذ أصحاب المعاشات.. تفاصيل أزمة العلاوات الخمس بعد تدخل الرئيس السيسي

وزير المالية يكشف تفاصيل جديدة عن العلاوات الخمس ..فيديو

ترشيحاتنا

وزير الإعلام يكشف عن إمكانية تطبيق حظر التجول بسبب كورونا .. فيديو

تراشق بالألفاظ .. ريم البارودى لمتابع: دين أبوك اسمه ايه

هل تم فرض حظر التجوال ؟ .. الداخلية تجيب

كورونا وهم.. حقيقة الرسالة المجهولة بأن الفيروس التاجي غاز سام يغزو العالم

سعد سمير يكشف تفاصيل عرض الأهلي لضم شقيقه

الصحة: 366 مصابا و 19 حالة وفاة بفيروس كورونا.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تويوتا تستعد لطرح سيكويا toyota sequoia الشكل الجديد

بتصميم خيالي.. كيا تستعد لطرح سيارة كهربائية جديدة.. صور

عشاء يقوي المناعة .. تونة بالخضار وأومليت بالفلفل