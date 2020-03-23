وزير المالية: توفير 2 مليار جنيه لوزارة الصحة لمواجهة كورونا.. فيديو

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تقوم بتوفير ٢ مليار جنيه لوزارة الصحة لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا.





وأضاف الدكتور محمد معيط خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم" المذاع علي قناة "أون إي" الفضائية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بعمل قانون لصرف ٥ علاوات للموظفين وتحمل الخزانة العامة تكلفة صرف العلاوات.





وتابع وزير المالية، أن تكلفة العلاوات تقدر بقيمة ٣٥ مليار جنيه في العام المالي ٢٠٢٠-٢٠٢١، مشيرا إلى أن تكلفة العلاوة في السنوات القادمة ستتراوح بين ٧ مليارات أو ٨ مليارات بحد أقصى.





وأوضح الدكتور محمد معيط، أنه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي سيتم الوصول إلى قانون جديد، وثم سيتم طرحه علي مجلس النواب ليتم مناقشتة واقراره فيما بعد ذلك.





وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهه بصرف علاوة لأصحاب المعاشات علي إجمالى قيمة المعاش المستحق في ٣٠ يونيو بنسبة ١٤٪ من إجمالي قيمة المعاش.