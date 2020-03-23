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رياضة

أخبار الرياضة.. تركي آل الشيخ يقاضي نجم الزمالك.. الأهلي يصدم رمضان صبحي

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:58 م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
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إسماعيل محمود
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:



توعد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، مالك نادي ألميريا الإسباني، تامر عبدالحميد، نجم نادي الزمالك السابق، باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.



كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك حقيقة مفاوضات القلعة البيضاء مع نجمى الأهلى رمضان صبحى وحسام عاشور .



كشف اشرف بن شرقي نجم فريق الكرة الاول بنادي الزمالك عن سر سفره لـ المغرب وامكانيه رحيله عن الفريق خلال الفترة المقبل بالاضافة لعلاقته بـ مرتضى منصور رئيس النادي.



كشفت مصادر خاصة أن إدارة الأهلي اتخذت قرارًا نهائيًا في ملف رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم المعار من هيدرسفيلد.



أعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا اليوم الإثنين، تأجيل كافة نهائيات المسابقات الأوروبية للأندية، لأجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا.


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