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توك شو

ماتستخدمش الكحول كتير .. تحذيرات جديدة في الإجراءات اليومية للوقاية من كورونا.. فيديو

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:36 م
كحول
كحول
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عادل نصار
حذر الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، المواطنين من كثرة استخدام الكحول لمواجهة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميًا بفيروس كورونا المستجد.

أكد رمزي، في حوار لبرنامج "رأي عام"، المذاع عبر شاشة "TEN"، مساء اليوم الاثنين، أن الإفراط في استخدام الكحول للوقاية من فيروس كورونا غير مفيد، مضيفا أن:"الأبحاث الموجودة حاليا أن كورونا يعيش على الأسطح إلى 6 أيام وهو يعيش على الأسطح لكنه لا يتكاثر".

وأضاف رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، أن :"كثرة استخدام المطهرات ملوش فائدة، وأهم حاجة في المنظومة الصحية والتي مشي عليها العالم غسيل البيت بماء وصابون جيدا وخلع الملابس على الباب الشقة وبعد أن تدخل البيت تروح تاخد دش".

وأكد أنه يجب غسل الشعر عند العودة إلى المنزل للوقاية من كورونا، لافتا :"كل يوم في جديد في كورونا وهنا علينا اللجوء للمختصين ونهدى شوية".
 
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