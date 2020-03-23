إعلامي صيني يكشف سر نجاح بلده في السيطرة على فيروس كورونا.. فيديو

قال "نادر رونج"، إعلامي صيني، إن الصين لم تسجل إصابات بـ فيروس كورونا محليا لـ 5 أيام متتالية وعدد المصابين هو 5568 حالة فقط في أنحاء البلاد وبقية المصابين خرجوا من المستشفى بعد شفائهم.
وأضاف "نادر رونج"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن نجاح الصين في احتواء فيروس كورونا يرجع إلى تلاحم الشعب والحكومة معا للحد من انتشار فيروس كورونا.
وتابع نادر رونج "نعمل سويا مع الحكومة في معركة تطهير البلاد من فيروس كورونا".
وأكد نادر رونج أن "الصين تقوم بالدمج بين الطب الصيني التقليدي والعلاج الغربي وفي البداية يتم استخدام الأعشاب الصينية لتقوية مناعة جسم الإنسان كي لا يتضرر من هجمات فيروس كورونا".
ولفت نادر رونج إلى "إحصاءات لجنة الصحة الصينية التي أفادت بأنه لا توجد زيادة محلية بـ إصابات فيروس كورونا".