إعلامي صيني يكشف سر نجاح بلده في السيطرة على فيروس كورونا.. فيديو

وأضاف "نادر رونج"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن نجاح الصين في احتواء فيروس كورونا يرجع إلى تلاحم الشعب و الحكومة معا للحد من انتشار فيروس كورونا.



