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أخبار العالم

تركهم الموظفون للموت بـ كورونا.. إسبانيا تعثر على جثث داخل دور مسنين

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:13 ص
إسبانيا تعثر على
إسبانيا تعثر على جثث داخل دور مسنين
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شيماء مصطفى
كشفت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارجريتا روبلز، عن أن عددا من قوات الجيش الذين بدأوا في مساعدة البلاد في مكافحة فيروس كورونا، عثروا على عدد من كبار السن متوفين في دور مسنين.

ووفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية، جاءت تلك التصريحات في الوقت الذي شهدت إسبانيا زيادة أخرى في عدد الوفيات وحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت مارجريتا، الاثنين في مقابلة تليفزيونية، إن أعضاء وحدة الطوارئ العسكرية المتخصصة عثروا على جثث لكبار سن لا يرعاهم أحد، خلال قيامهم بأعمال تعقيم شوارع إسبانيا.

ووفقًا لصحيفة "تليجراف"، أكدت الوزيرة أن هناك دور مسنين توقفوا عن الذهاب إلى العمل في العديد من مراكز القطاع الخاص، خاصة مع تفشي فيروس كورونا، وتركوا المرضى وكبار السن للموت دون مراقبة.

وأكدت الوزيرة أن مثل هذه المعاملة اللاإنسانية لن يتم التسامح معها وأن أي شخص يتجاهل مسؤولياته سيحاكم.

وكانت وزارة الصحة الإسبانية، أعلنت اليوم الاثنين، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تجاوزت 33 ألف حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة جراء الإصابة به 2182 حالة. 

ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة فتم تسجيل 33 ألفا و89 حالة إصابة بالفيروس، بزيادة بلغت 4 آلاف و517 عن يوم أمس الأحد، كما بلغت عدد حالات الوفاة 2182 حالة بزيادة بلغت 462 حالة وفاة عن إحصائيات أمس، حسبما نقلته صحيفة "إلباييس" الإسبانية. 
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