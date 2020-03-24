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مرأة

بفستان مبهج.. والدة ملك قورة تتألق في أحدث ظهور

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 04:35 ص
والدة ملك قورة
والدة ملك قورة
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة عبير منير والدة ملك قورة متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.

وتألقت والدة ملك قورة فى الصور بإطلالة مبهجة، حيث ارتدت فستانا قصيرا باللون الاخضر الفاتح  يصل إلى حدود الركبة، وذا أكمام طويلة،و اتسم التصميم بنقوشات الورد ذات اللون الذهبى.

وانتعلت والدة ملك قورة حذاء رياضيا باللون البيج و نسقت حقيبة صغيرة الحجم بنفس اللون، فيما اكملت إطلالتها ببعض الاكسسوارات العصرية.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت والدة ملك قورة على خصلات شعرها المموج الأشقر المنسدل على كتفيها، فيما وضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الهادئة.

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