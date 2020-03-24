شريف إكرامي يحسم قرار انتقاله للزمالك

أكد شريف إكرامي ، لاعب النادي الأهلي ، إنه جدد تعاقده مع الأهلي فى موسم 2017؛ لأن النادي له حق، ويجب أن أوفيه ، وكانت الظروف وقتها مهيئة.





وقال إكرامي ، عبر قناة أون تايم ، إن التجديد علي بياض ليس معناه الحديث عن الماديات، مشددا على أن التجديد "على بياض"؛ معناه رغبتي في الاستمرار وبعدها علي الفور يتم التفاوض بشأن الماديات.





وشدد إكرامي ، علي أنه لن ينتقل إلى الزمالك حتى لو تلقى عرضا منه، أنا أهلاوي ولا يجوز تأثر علاقتي مع النادي والجماهير بالانتقال لنادي منافس، هذا الأمر محسوم بالنسبة لي.





وأوضح أنه سينتقل إلى النادي الذي سيتم تقديره فيه بالشكل المناسب، ويحصل فيه على فرصة المشاركة.



