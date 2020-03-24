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أخبار العالم

ترامب يعلن نتيجة تحليل كورونا لسيدة أمريكا الأولى

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 02:28 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، فحص السيدة الأولى ميلانيا ترامب من فيروس كورونا، وثبت خلوها من الفيروس. 

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الأمريكي سيعود أقوى، وأن أزمة فيروس كورونا المستجد ستنتهي سريعا. 

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي لخلية الأزمة في البيت الأبيض إن الشركات الكبرى والصغرى الأمريكية تضررت بشكل كبير بسبب فيروس كورونا المستجد. 

وأضاف ترامب أن تصفية الحسابات السياسية في الولايات المتحدة، لا يمكن أن تكون الآن، معتبرا أن الوضع الحالي لا يقبل هذا الأمر. 

وتابع ترامب في كلمته أنه يتواصل مع الجمهوريين والديمقراطيين من أجل الحصول على ميزانية ضخمة لمكافحة كورونا. 
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