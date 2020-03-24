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ترامب: سنتجاوز أزمة كورونا سريعا ونعود أقوى

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 02:58 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الأمريكي سيعود أقوى، وأن أزمة فيروس كورونا المستجد ستنتهي سريعا. 

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي لخلية الأزمة في البيت الأبيض، عرض عبر قناة "إكسترا نيوز"،إن الشركات الكبرى والصغرى الأمريكية تضررت بشكل كبير بسبب فيروس كورونا المستجد. 

وأضاف ترامب أن تصفية الحسابات السياسية في الولايات المتحدة، لا يمكن أن تكون الآن، معتبرا أن الوضع الحالي لا يقبل هذا الأمر. 

وتابع ترامب في كلمته أنه يتواصل مع الجمهوريين والديمقراطيين من أجل الحصول على ميزانية ضخمة لمكافحة كورونا. 
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