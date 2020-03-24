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محافظات

صقر يعتمد مبلغ مليون جنيه لدعم منظومة الصحة بالسويس

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:50 ص
صدى البلد
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حسن غنيمة
قرر اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اعتماد مبلغ مليون جنيه من صندوق الخدمات والتنمية المحلية بمحافظة السويس لصالح مديرية الصحة والسكان بالسويس.

كما قرر محافظ السويس تعليق العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات لمدة ١٥ يوما بعد عرض مذكرة بخصوص ذلك الأمر من مديرية الصحة بالسويس.

وأكد على صرف العلاج الخاص بالأمراض المزمنة لمدة ٣ أشهر واقتصار العمل بالمستشفيات على أقسام الطوارئ والاستقبال لاستقبال الحوادث والحالات الحرجة والطارئة.

جاء ذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين والفرق الطبية على حدًا سواء لمنع الازدحام والاختلاط كم تؤكد مديرية الصحة على جاهزيه المستشفيات لاستقبال جميع الحالات الطارئه على مدار ٢٤ ساعة.

كما توجهه اللواء "صقر" للفريق الطبى من اطباء وتمريض وجميع العاملين بالمنظومة الصحية بكل الشكر والتقدير والثناء على مجهوداتهم فهم جيش مصر الأبيض.
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