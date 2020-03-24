إيكاردي يسعى للانضمام إلى ريال مدريد

أكدت تقارير الصحف الإيطالية أن ماورو إيكاردي مهاجم فريق باريس سان جيرمان يرغب في الانضمام إلى نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأشار تقرير لصحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية إلى أن إيكاردي يرغب في الانضمام إلى ريال مدريد وخوض تجربة قوية في الدورى الإسباني تحت قيادة المدير الفني زين الدين زيدان.





وأضافت الصحيفة إن ايكاردي يرغب في تحقيق حلم الانضمام لقلعة الملكي الإسباني الفترة المقبلة لا ينوي الاستمرار مع باريس سان جيرمان عقب انتهاء فترة إعارته من إنتر ميلان الإيطالي.





وكان مارور إيكاردي انضم لفريق باريس سان جريمان قادما من نادي إنتر ميلان على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد خلال الانتقالات الصيفية الماضية.