ذكرت قناة (زفيزدا) التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو خضع لاختبار فيروس (كورونا) المتسجد بعد عودته من العاصمة السورية (دمشق).





وأشارت (زفيزدا) اليوم /الثلاثاء/ إلى أن الأطباء قاموا بقياس درجة حرارة وزيرة الدفاع سيرجي شويجو وأعضاء الوفد، الذي رافقه في زيارته أمس إلى دمشق وتم أخذ عينات منهم.





وأكدت القناة التلفزيونية الروسية أن التحاليل على فيروس ( كورونا) للوزير الروسي أظهرت نتيجة سلبية وعدم الإصابة.





يُذكر أن شويجو قام بزيارة للعاصمة السورية أمس الاثنين بتكليف من الرئيس الروسي، حيث التقى بالرئيس السوري بشار الأسد وبحث معه تطورات الوضع في سوريا.

