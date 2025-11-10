كانوا راجعين من المدرسة.. وفاة شقيقين بعد حادث انقلاب واشتعال سيارة بطريق خط 12 بالقناطر الخيرية

خيم الحزن على أهالي قرية سندبيس التابعة لمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، عقب وفاة الشقيقين أنس محمود صلاح صقر (13 عامًا)، وبراء محمود صلاح صقر (12 عامًا)، متأثرين بإصاباتهما البالغة التي لحقت بهما في الحادث المروع الذي شهدته طريق سندبيس – خط 12 في اتجاه القناطر الخيرية أمام السلخانة، أثناء عودتهما من المدرسة.



وكان الحادث قد وقع إثر تصادم سيارة ربع نقل بسيارتين ودراجة نارية (سوزوكي)، ما أدى إلى انقلاب السيارة ربع النقل داخل مصرف واشتعال الدراجة النارية. وأسفر الحادث عن مصرع شخصين في الحال، وإصابة أربعة أطفال كانوا على متن إحدى السيارات المتضررة أثناء عودتهم من المدرسة، قبل أن يفارق الشقيقان أنس وبراءة الحياة لاحقًا داخل المستشفى متأثرين بجراحهما.



وتبين أن ضحايا الحادث هم: رضا عبد الفتاح أحمد محمد (48 عامًا)، سائق السيارة ربع النقل. محمد نجم الدين مرشد (12 عامًا)، طالب، وتم نقله إلى مستشفى قها.



وأُصيب كل من: عمرو محمود صلاح (10 سنوات)، بكسر في الفخذ الأيسر براء محمود صلاح (12 عامًا)، وتوفى لاحقًا بالمستشفى وأنس محمود صلاح (13 عامًا)، وتوفي لاحقًا بالمستشفى وعبد الرحمن رضا عبد الفتاح، نجل أحد المتوفين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قليوب لتلقي العلاج اللازم.



وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من انتشال السيارة المقلوبة من المصرف والسيطرة على حريق الدراجة النارية ورفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها وظروفها.