إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة تحمل مشروبات روحية بطريق شرم الشيخ

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي بالقرب من مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء.

تلقت نجدة شرم الشيخ بلاغا يفيد تصادم سيارة جامبو بالرصيف الخرساني على الطريق الدولي الجديد فى اتجاه مدينة شرم الشيخ، علي بعد 35 كيلو متر من المدينة كانت تحمل مشروبات روحية.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، وهم : عبدالرحمن محمد عبدالرحمن، 33 عاما مقيم الإسماعيلية، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقرى، والسيد مصطفى أحمد، 40 عاما مقيم الإسماعيلية، ومصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى، ومحمد أحمد علي، 18 عاما مقيم الإسماعيلية، اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالساق اليسرى، و سامح صلاح سالم، 45 عاما مقيم الإسماعيلية، اشتباه مابعد الارتجاج.

وجرى ارسال سيارتين اسعاف بأكواد 2966 و 2043، لنقل المصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، لتلقى العلاج.

وأخطرت النيابة لتولي التحقيق في الواقعة، للوقوف على .