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أخبار العالم

سرقة سفينة محملة بالكحول متجهة إلى تونس

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 09:40 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
كشف وزير التجارة التونسي، محمد المسيليني، عن سرقة باخرة كانت محملة بالكحول الطبي ومتجهة إلى البلاد.

وقال المسيليني، في تصريحات تلفزيونية: "تعرضت باخرة تابعة لنا، كانت محملة بالكحول الطبي، للسرقة في عرض البحر خلال توجهها إلى تونس".

وتابع الوزير التونسي بقوله "ما حدث يشبه واقعة سرقة دول التشيك لشحنة مساعدات طبية قادمة من الصين إلى إيطاليا".

استمر المسيليني قائلا: "هناك حالة هستيريا بين الدول، الدول تسرق بعضها البعض... حتى الاتحاد الأوروبي، ما عاد اتحادا أوروبيا".

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد أصدر أمرا للجيش، أمس الاثنين، بالانتشار في الشوارع.

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