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أخبار العالم

روسيا: أكثر من 93 ألف شخص يخضعون للإشراف الطبي بسبب كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:09 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية، اليوم الثلاثاء، أن هناك أكثر من 93 ألف شخص في روسيا يخضعون للإشراف الطبي بسبب الاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وجاء على الموقع الرسمي للهيئة الروسية: "خلال الفترة السابقة من عام 2020، تم إخضاع 149 ألفًا و745 شخصًا للإشراف الطبي في روسيا، ولا زال هناك 93 ألفًا و677 شخصًا تحت الإشراف".

ونسبت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية إلى مصدر في مقر العمليات تأكيده أن جميع الأشخاص الذين أظهرت الاختبارات الأولية إصابتهم بفيروس كورونا سيتلقون الرعاية الطبية اللازمة كما سيتم إجراء اختبار ثانٍ في موسكو.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت يوم 11 مارس 2020 أن تفشي وباء كورونا المستجد يعتبر جائحة عالمية، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل عتبة الـ 16500 شخص.
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