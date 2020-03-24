شفاء ١٧ حالة من المصابين بفيروس كورونا بسلطنة عمان .. تفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) لمواطنين؛ ليبلغ العدد الكلي للإصابات في البلاد 84 حالة.





وأوضحت الوزارة، عبر تويتر، أن 11 حالة منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، وخمس حالات مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا والإمارات، وتخضع حالتان للتقصي الوبائي.





وأشارت وزارة الصحة العمانية إلى أن 17 حالة من الحالات التي تم اكتشافها سابقا، قد تماثلت للشفاء.



