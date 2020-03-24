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أخبار العالم

شفاء ١٧ حالة من المصابين بفيروس كورونا بسلطنة عمان .. تفاصيل

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:58 ص
الصحة العمانية
الصحة العمانية
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محمود نوفل
 أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) لمواطنين؛ ليبلغ العدد الكلي للإصابات في البلاد 84 حالة.

وأوضحت الوزارة، عبر تويتر، أن 11 حالة منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، وخمس حالات مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا والإمارات، وتخضع حالتان للتقصي الوبائي.

وأشارت وزارة الصحة العمانية إلى أن 17 حالة من الحالات التي تم اكتشافها سابقا، قد تماثلت للشفاء.

وأظهرت الإحصائيات الدولية، أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد، تجاوز الـ 381 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات عتبة الـ 16 ألفا؛ فيما شفي أكثر من 103 آلاف شخص حول العالم.
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