عائدين من دبي.. اكتشاف 8 حالات إصابة بـ كورونا فى أوغندا

أعلنت السلطات الأوغندية اليوم عن اكتشاف ٨ حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد"كوفيد ١٩" ليصل بذلك العدد الإجمالي إلى ٩ حالات مؤكدة بفيروس كورونا.





وأكدت السلطات الأوغندية أن الحالات الجديدة التى اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا قد زارت دبي مؤخرا.





يأتى ذلك فى الوقت الذي أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية أن عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد وصلت لأكثر من ٣٠٠ ألف إصابة حول العالم.





يأتى ذلك فى الوقت الذي أعلنت فيه عدد من الدول الأفريقية إجراءات احترازية أهمها تعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس وتعليق الطيران الشعار آخر وغلق المحلات التجارية ومنع الصلاة الجماعية والجمعة فى المساجد وتعليق القداس فى الكنائس وذلك لوقف تفشي وباء كورونا.





حيث أصدرت موريتانيا مرسوما بفرض حظر التجول على مستوى البلاد من الساعة الثامنة مساء، حتى السادسة صباحا.





وكانت مصر قد أعلنت عن وقف رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، اعتبارا من الخميس الموافق 19 مارس وحتى أواخر مارس الجاري، ضمن خطة الحكومة المصرية لكبح جماح فيروس كورونا المستجد المتفشي بين معظم دول العالم، خاصة بعد فشل محاولات الوقف الجزئي لرحلات الطيران مع بعض الدول التي جرت خلال الفترة الماضية من قبل معظم البلدان الذي سجلت إصابات وبينهم مصر، في محاولة لمنع تسلل مزيد من الحالات داخل البلاد.





يأتى هذا فى الوقت الذي أعلنت فيه أفريقيا الوسطي إجراءات وقائية ضد فيروس كورونا من بينها منع التجمعات.

فيما أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، إنه قرر إغلاق الحدود أمام الوافدين القادمين من الدول المنتشر بها فيروس كورونا المستجد، هذا بالإضافة إلى إعلان حالة كارثة وطنية في جميع أرجاء البلاد على خلفية تفشي الفيروس الذي سيكون له تأثير كبير ودائم على الاقتصاد





كما اعلنت المغرب حالة طوارئ الصحية فى البلاد والالتزام بالبيوت والخروج فقط للضرورة.



