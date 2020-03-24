بيطرى القصير يعقم مبنى الإدارة التعليمية وقسم الحماية المدنية

قامت إدارة القصير البيطرية، اليوم الثلاثاء، بتعقيم مبنى الإدارة التعليمية وقسم الحماية المدنية؛ وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأعلنت الوحة المحلية لمدينة القصير أن ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بمتابعة أعمال تطهير المنشآت الحيوية بمدن المحافظة، أكد اللواء أ.ح سعد البدرى رئيس مدينة القصير، على تكاتف الجهات المعنية، وتكثيف أعمال التطهير بكافة المنافذ والمنشآت بالمدينة.

يذكر أن رئيس مدينة القصير وجه بتكثيف الأعمال والوقوف بجانب الأهالى، لمنع وتقليل الإصابة بفيروس كورونا المستجد.