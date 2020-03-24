AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إخلاء سبيل 3 متهمين بضمان محل الإقامة في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:01 م
شعار النيابة
شعار النيابة
Advertisements
محمد عبدالله
قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل 3 متهمين بضمان محل الإقامة على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد ، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور. 

يشار إلي أن النيابة أسندت للمتهمين "ك. ع"، وأ. خ"، و"م. س" بالقضية ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حبس عبد الله فوزي في اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون

تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل

تجديد حبس متهم بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

ترشيحاتنا

الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا في الإسكندرية

أحمد أيمن منصور يحسم الجدل حول انضمامه لـ الأهلي أو الزمالك

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24-3-2020

وفاة 3 مصريين في ميلانو من بين 11 أصيبوا بفيروس كورونا

التوصل للقاح لمكافحة كورونا تحد كبير.. الصحة العالمية تكشف موعد انحسار الفيروس

بسبب كورونا.. تأجيل الدوري الأسترالي لكرة القدم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيروس كورونا يتسبب في إبعاد طبيب عن طفله المصاب بالسرطان.. تفاصيل مؤثرة

أول مدينة أمريكية تبدأ تجارب علاج كورونا السريرية.. تعرف عليها

جهل.. مسيرات التكبير ضد كورونا فرصة لانتشار الفيروس بالإسكندرية.. فيديو