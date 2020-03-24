مفاجأة.. إنتر ميلان يعلن نتائج فحص لاعبيه





وقد أعلن نادي إنتر ميلان انتهاء الحجر الصحي الذي استمر أسبوعين للاعبيه بجانب الكشف عن سلبية جميع العينات التي أخذت منهم.





يذكر أن الدوري الإيطالي من المحتمل أن تطول فترة تعليقه حتى مايو المقبل بسبب انتشار الفيروس بشكل كبير في إيطاليا التي تعد ثاني دولة في العالم تضررا من الفيروس المستجد.

بعد انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" في إيطاليا بشكل كبير وحصد الكثير من الأرواح أضطرت الحكومة الإيطالية إيقاف كافة الأنشطة الرياضية وتعليق الدوري الإيطالي لكرة القدم حتى شهر إبريل المقبل بعد ظهور عدة حالات للمرض بين لاعبين الدوري الإيطالي أبرزهم دانيللي روجاني لاعب فريق يوفنتوس وزميليه بالفريق الأرجنتيني باولو ديبالا والفرنسي بليز ماتويدي.