الإفتاء ترد على من يروجون لشائعات نهاية العالم 2020

ردت دار الإفتاء المصرية على بعض الشائعات التى تناولتها صفحات السوشيال ميديا عن انه إذا تساوى رقمين 20= 20 فهذا يدل على نهاية العالم، ووصفت هذا بأنها من الخرافات.
ونشرت فى منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، قائلة: أن من الخرافات المنتشرة انتشرت صورة حول نبوءة إذا تساوى الرقمان 20=20 تعرف على حقيقة نهاية العالم في 2020 لإبراهيم بن سالوقيه عبر كتاب أخبار الزمان، فهذه خرافة ولا أصل لها ولا تساعد في نشرها.
جدير بالذكر.. إن دار الإفتاء المصرية قد حذرت فيما ينشر على صفحات الفيسبوك لما يشتمل على بعض آيات من القرآن كدليل على أن فيروس كورونا منشور فى القرآن واستخدم صاحب المنشور بعض آيات القرآن ليثبت صحة كلامه.