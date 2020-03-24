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ديني

الإفتاء ترد على من يروجون لشائعات نهاية العالم 2020

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:34 م
دار الافتاء المصرية
دار الافتاء المصرية
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إيمان طلعت
ردت دار الإفتاء المصرية على بعض الشائعات التى تناولتها صفحات السوشيال ميديا عن انه إذا تساوى رقمين 20= 20 فهذا يدل على نهاية العالم، ووصفت هذا بأنها من الخرافات. 

ونشرت فى منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، قائلة: أن من الخرافات المنتشرة انتشرت صورة حول نبوءة إذا تساوى الرقمان 20=20 تعرف على حقيقة نهاية العالم في 2020 لإبراهيم بن سالوقيه عبر كتاب أخبار الزمان، فهذه خرافة ولا أصل لها ولا تساعد في نشرها. 

جدير بالذكر.. إن دار الإفتاء المصرية قد حذرت فيما ينشر على صفحات الفيسبوك لما يشتمل على بعض آيات من القرآن كدليل على أن فيروس كورونا منشور فى القرآن واستخدم صاحب المنشور بعض آيات القرآن ليثبت صحة كلامه.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن هذا تدليس على القرآن وتحريف لمعنى آيات الله عز وجل.

وتابعت: نحن نؤمن بأن الله عز وجل أمرنا بالأخذ بالأسباب والتوكل على الله والدعاء، منوها أن علاج هذا الأمر هو اتباع التعليمات الصحية من وزارة الصحة

وأشارت إلى أن الدعاء إلى الله عز وجل برفع الوباء وليس بنشر الخرافات ومحاولة إثبات شيء ليس له أساس من الصحة.

الإفتاء ترد على من يروجون لشائعات نهاية العالم 2020
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