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مدبولي: غلق جميع المحال التجارية ابتداءً من 5 مساءً حتى 6 صباحا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 02:04 م
مدبولى
مدبولى
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ريهام فيكتور
قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، إنه سيتم غلق جميع المطاعم وما يماثلها من منشآت بدءًا من الساعة الخامسة مساءً، على أن يقتصر العمل بها على خدمة التوصيل إلى المنازل فقط، كما ستعلق جميع الخدمات التى تقدمها الوزارات في المحافظات مثل: "الشهر العقارى والسجل المدني، وتراخيص العمل والبناء، أو أى مصالح حكومية" سيتم تعليقها بالكامل خلال هذه الفترة.

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمة فى المؤتمر الصحفى اليوم، الثلاثاء، أن هذه الإجراءات باستثناء مكاتب الصحة للمواليد والوفيات.

وأوضح أنه بالنسبة إلى رخصة القيادة أو البطاقة الشخصية المنتهية لأى مواطن خلال هذه الفترة، فإنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية لمد سريان عمل كل هذه المستخرجات الرسمية طوال مده الحظر واعتبارها سارية إلى بعد انتهاء مدة الحظر. 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه سيتم غلق جميع المحال التجارية ابتداء من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى، بما فيها بمحلات بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت.

وتابع "مدبولي": "هدفنا منع التجمعات"، موضحًا أن هذا القرار لن يسرى على المخابز والصيدليات والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

وتابع أنه سيتم غلق كل النوادى الرياضية والشعبية ومراكز الشباب والنوادى بجميع أنحاء الجمهورية.

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