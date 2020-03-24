حظر التجول وإغلاق المحلات وتعليق المواصلات.. تعرف على قرارات الحكومة اليوم لمواجهة كورونا

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات أسبوعين بعد 29 مارس وذلك في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورون ا المستجد كوفيد -19).





فيروس كورون وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، وذلك في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهةا المستجد كوفيد -19).







وبدأ رئيس الوزراء حديثه بالمؤتمر، بالإشارة إلى أن عقد هذا المؤتمر يأتي في إطار متابعة وتقدير ملف أزمة فيروس "كورونا المستجد" العالمية، وامتدادًا للجهود والإجراءات الاستباقية التي تتخذها الدولة في هذا الشأن منذ شهر تقريبا.





وقال مدبولي إن خطتنا مقسمة على ثلاث مراحل اول مرحلة تخطيناها وهي وصل عدد الإصابات إلى ١٠٠ وبعدها المرحلة الثانية تعليق الدراسة والطيران لافتا أننا انخذنا هذه الإحراءات حفاظا على أرواح المواطنين مشيرا إلى أن مل مرحلة ستكون أصعب من الآخرى مضيفا أن المرحلة الثالثة هي ان نتجاوز الاف وهذا مؤشر خطر جدا .





وأعلن مدبولي في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء حزمة من القرارات الجديدة هي حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة ابتداء من الغد ولمدة أسبوعين من الساعة السابعة ٧ مساء حتي ٦ صباحا .

وأضاف أن قرار حظر التجول يشمل ما يلي:- - ايقاف كافة وسائل النقل الجماعي والخاص خلال نفس الفترة. - غلق كافة المحال والمولات والمنشأت التجارية ابتداءا من الخامسة مساءا الي السادسة صباح اليوم التالي والقرار لا يسري علي المخابز والصيداليات - غلق المقاهي والكافيتزيات والملاهي الليلية وكل انشطة الترفيه. - غلق المطاعم وما يماثلها من محال تقدم الماكولات والاقتصار علي توصيل الطلبات للمنازل - تعليق خدمات الشهر العقاري ورخص البناء وغيرها من الادارات التي تقدم خدمة لللمواطنين

- غلق كل النوادي الرياضية والشعبية علي كافة الجمهورية - تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمده 15 يوم اخر يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين بالقطاع العام وقطلع الاعمال لمده 15 يوم اخري تطبيق العقوبات المقررة في قانون الطوارئ والتي تبدءا بـ 4 الاف جنيه وتنتهي بالحبس لكل من يخالف القرارات وكل تلك القرارات كأجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا حفاظا علي سلامة المواطنين.



