احمي نفسك من كورونا.. الفرق بين تنظيف المنزل وتعقيمه

فيروسات كورونا هي مجموعة من الفيروسات التي يمكنها أن تسبب أمراضًا مثل الزكام والالتهاب التنفسي الحاد الوخيم ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وتم اكتشاف نوع جديد من فيروسات كورونا بعد أن تم التعرف عليه كمسبب لانتشار أحد الأمراض التي بدأت في الصين في 2019.
ووفقا لموقع health، هناك فرق بين التنظيف والتعقيم لان التنظيف هو عبارة عن إزالة الجراثيم والأوساخ والشوائب من الأسطح دون قتلها لتقليل من خطر الاصابات وتقليل العدوى دون استخدام منظفات كميائية.
أما عن التطهير والتعقيم فهو استخدام المواد الكيميائية لقتل الجراثيم على الأسطح والقضاء عليها نهائيا وهي أمثل طريقة للوقاية، ويجب على أفراد الأسرة تنظيف اليدين بإستمرار.
ويجب تنظيف وتطهير الأسطح التي يتم لمسها بكثرة، مثل الطاولات والكراسي، وقم بارتداء قفازات يمكن التخلص منها عند تنظيف وتعقيم الأسطح.