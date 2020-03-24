احمي نفسك من كورونا.. الفرق بين تنظيف المنزل وتعقيمه

فيروسات كورونا هي مجموعة من الفيروسات التي يمكنها أن تسبب أمراضًا مثل الزكام و الالتهاب التنفسي الحاد الوخيم ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وتم اكتشاف نوع جديد من فيروسات كورونا بعد أن تم التعرف عليه كمسبب لانتشار أحد الأمراض التي بدأت في الصين في 2019.





ووفقا لموقع health، هناك فرق بين التنظيف والتعقيم لان التنظيف هو عبارة عن إزالة الجراثيم والأوساخ والشوائب من الأسطح دون قتلها لتقليل من خطر الاصابات وتقليل العدوى دون استخدام منظفات كميائية.





يجب على أفراد الأسرة تنظيف اليدين بإستمرار. أما عن التطهير والتعقيم فهو استخدام المواد الكيميائية لقتل الجراثيم على الأسطح والقضاء عليها نهائيا وهي أمثل طريقة للوقاية، و



