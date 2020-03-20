للوقاية من كورونا.. تعلم الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة

قدمت الدكتور سوسن غزال الطريقة الصجيجة لارتداء القناع وفق منظمة الصحة العالمية خلال منشور لها على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.. ولترتدي القناع بالطريقة الصحيحة، إليك التعليمات التالية:



عند ارتداء قناع جراحي ، تأكد من أن القناع مريح ويناسب وجهك حيث يغطي الأنف والفم والذقن.



1- تغسل يديك بشكل جيد مع الفرك قبل وضع القناع

2- تضعه بحيث يكون الجانب الملون من القناع نحو الخارج.

3- تضع الأشرطة المرنة بالشكل الصحيح للحفاظ على القناع ثابتًا في مكانه.

4- حاول ألا تلمس القناع بمجرد تثبيته على وجهك لأن التعامل المتكرر قد يقلل من حمايته – إذا توجب عليك فعل ذلك، اغسل يديك قبل وبعد لمس القناع –

5- عند خلع القناع، تجنب لمس الجزء الخارجي من القناع لأنه قد يكون مغطى بالجراثيم.

6- للتخلص من القناع، قم بطي القناع للخارج – أي الجزء الخارجي للقناع متجهًا للداخل- ، ثم ضع القناع في كيس من البلاستيك أو الورق قبل وضعه في صندوق القمامة.

7- لا تستخدم القناع الجراحي تحت أي ظرف من الظروف لأكثر من يوم.

8- تستبدل القناع على الفور في حالة تلفه.



بشكل عام، يُنصح أي شخص يشعر بالحاجة إلى ارتداء قناع بالقيام بذلك، احتفظ دائمًا بالقناع في متناول يديك حتى تتمكن من وضعه عند الحاجة، وتذكر أن قيامك بهذا الإجراء البسيط قد يساعد في الحد من انتشار الأمراض وانتقال العدوى

