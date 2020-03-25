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فن

عمرو عابد يكشف تفاصيل دوره بمسلسل القمر في آخر الدنيا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:05 ص
عمرو عابد
عمرو عابد
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محمد نحلة - سعيد فراج

انتهى الفنان عمرو عابد من تصوير الأسبوع الأول من دوره في مسلسل "القمر في آخر الدنيا" المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل، المسلسل من بطولة عمرو عابد ويشاركه بشري، سميرة عبد العزيز، ثراء جبيل، هشام اسماعيل، مؤمن نور، وإخراج تامر حمزة.



وقال عمرو عابد عن دوره :" أقوم بدور جلال وهو الأبن الأصغر للفنانة سميرة عبد العزيز والذي يعيش معها هو وزوجته وابنته ويعمل في الشئون القانونية بوزارة الزراعة وفي المساء يعمل كسواق أوبر ولديه أخت تقوم بدورها بشرى وأخ يقوم بدوره مؤمن نور وتستيقظ العائلة على مفاجئة وهي اختفاء الأم ويبدأ الأخوات الثلاثة في البحث عن أمهم وخلال هذا الوقت يبدئوا في التقارب فيما بينهم بشكل أكبر".



ومؤخرا قدم عمرو عابد أحدث أفلامه لما بنتولد مع المخرج تامر عزت والذي شارك في مهرجان الجونة السينمائي ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان أيام قرطاج السينمائية. كما شارك هذ العام في عضوية لجنة تحكيم مهرجان الأسكندرية السينمائي للفيلم القصير ويعمل الآن على تطوير سيناريو أول فيلم روائي طويل بعنوان " اللي فات مات" بجانب عمله المستمر في مجال التمثيل.


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