قادة ومشاهير عالميين قيد الحجر بسبب كورونا.. أنجيلا ميركل وتوم هانكس الأبرز

ذكرت تقارير وسائل إعلام دولية في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" بدأت الخضوع لحجر صحي في منزلها إثر مخالطتها لمصاب بفيروس "كورونا"، حيث قررت عزل نفسها كإجراء وقائي بعد أن علمت يوم الأحد الماضي بإصابة طبيب كان قد قام بإعطائها لقاح وقائي يوم الجمعة.





وفي أعقاب ذلك، أعلن "ستيفن سايبرت" المتحدث باسم "ميركل" عن آخر تطورات الحالة الصحية لها بعد إجراء فحص للكشف عما إذا كانت مصابة بفيروس "كورونا" أم لا، حيث قال للصحفيين إن المستشارة الألمانية تنتظر نتيجة الاختبار الثاني لتحديد ما إذا كانت مصابة بالمرض، بعد أن جاءت نتيجة الاختبار الأول سلبية، بحسب ما جاء في تقرير لوكالة أنباء "رويترز".





وأكد وزير المالية الألماني "أولاف سكولز"، الاثنين، أنها في صحة جيدة، لكنها تعمل من المنزل في الوقت الراهن.





وانضمت "ميركل" بذلك إلى قائمة من القادة والمشاهير العالميين المتواجدين قيد الحجر الصحي أو العزل الذاتي، إما بسبب اكتشاف إصابتهم بالفيروس، أو كإجراء وقائي مثل المستشارة الألمانية، البالغة من العمر 65 عامًا.





ويرصد التقرير التالي أبرز القادة والمشاهير المتواجدين قيد الحجر الصحي حول العالم، والذين إما ثبتت إصابتهم بالفيروس، أو أقدموا على هذه الخطوة كإجراء وقائي إثر مخالطتهم لشخص مصاب:





أولًا بالنسبة للقادة والمسئولين:





المملكة المتحدة:





أوضح تقرير نشرته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أنه قد تم تشخيص إصابة وزيرة الصحة البريطانية "نادين دوريس" بفيروس "كورونا" في وقت سابق من الشهر الجاري، وهي تعد أول سياسية في المملكة المتحدة تصاب بالمرض، ذلك إلى جانب أنها علمت بأنها نقلت العدوى، دون أن تدرك، إلى والدتها البالغة من العمر 84 عامًا.





وقالت "دوريس" في بيان لها: "يمكنني أن أؤكد أنني ثبتت إصابتي بفيروس كورونا.. بمجرد إخباري أخذت كافة الاحتياطات الموصي بها وكنت أعزل نفسي في المنزل".





كندا:





أعلنت السلطات الكندية إصابة "صوفي جريجوار ترودو"، زوجة رئيس الوزراء الكندي "جاستن ترودو"، بفيروس "كورونا"، حيث جاءت نتيجة فحوصاتها إيجابية في الثاني عشر من مارس بعد عودتها من رحلة إلى المملكة المتحدة.





ووفقًا لبيان رسمي صادر عن مكتب رئيس الوزراء، فإنه من المقرر أن يظل رئيس الوزراء وزوجته قيد العزل الذاتي لمدة 14 يومًا.





وأشار تقرير "فوكس نيوز" إلى أن رئيس الوزراء الكندي لم يخضع لفحص "كورونا"، ومن المتوقع أن يؤدي كافة مهام عمله عن بعد.





فرنسا:





تم مؤخرًا الإعلان عن تشخيص إصابة وزير الثقافة الفرنسي "فرانك ريستر" بفيروس "كورونا"، ليصبح أول وزير في الحكومة الفرنسية يصاب بالمرض، بحسب ما جاء في تقرير لموقع مجلة "Foreign Policy" الأمريكية.





إمارة موناكو:





أعلن قصر موناكو في التاسع عشر من مارس الجاري إصابة الأمير "ألبير الثاني"، العاهل الحاكم في البلاد، بـ"كورونا"؛ وأكد القصر أن الأمير في إمكانه مواصلة العمل من مقره الخاص، مع الإشارة إلى أن "وضعه الصحي لا يثير أي قلق".





إسبانيا:





أعلنت الحكومة الإسبانية إصابة "بيجونيا جوميز"، زوجة رئيس الوزراء الإسباني "بيدرو سانشيز"، بفيروس "كورونا" في الرابع عشر من مارس، وهي الآن قيد الحجر الصحي مع زوجها بمقرهما في قصر "La Moncloa" بالعاصمة الإسبانية "مدريد"، وهما يتابعان باستمرار الإجراءات الوقائية التي حددتها السلطات الصحية.





ثانيًا بالنسبة للمشاهير:





توم هانكس وريتا ويلسون:





في الحادي عشر من شهر مارس، أعلن الممثل الأمريكي الشهير "توم هانكس" عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه وزوجته الممثلة "ريتا ويلسون" أصيبا بفيروس "كورونا" أثناء تواجدهما في أستراليا، وخضعا للعزل الصحي في أعقاب ذلك.





وأفادت تقارير إخبارية في السادس عشر من مارس بأنه بعد إقامة لمدة 5 أيام في مستشفى بولاية "كوينزلاند" الأسترالية، فإن الزوجين يتعافيان الآن في منزل مستأجر بأستراليا، قيد الحجر الصحي الذاتي.





إدريس إلبا:





كشف الممثل والموسيقي البريطاني "إدريس إلبا" عن إصابته بـ"كورونا" في مقطع فيديو قام بمشاركته عبر حسابه على موقع "تويتر" في السادس عشر من مارس.





كريستوفر هيفجو:





في السادس عشر من الشهر الحالي، أعلن الممثل النرويجي "كريستوفر هيفجو"، والذي اشتهر بمشاركته في المسلسل الشهير "Game of Thrones" أو "صراع العروش"، عن إصابته بالفيروس عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، مشيرًا إلى أنه وعائلته قيد العزل الذاتي بالمنزل.





أولجا كوريلنكو "نجمة جيمس بوند":





في الخامس عشر من مارس، أعلنت الممثلة الفرنسية أوكرانية المولد "أولجا كوريلنكو"، التي شاركت في فيلم "Quantum of Solace"، أحد أفلام سلسلة "جيمس بوند" الشهيرة، أمام الممثل البريطاني "دانيال كريج"، إصابتها بالعدوى عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وحثت المتابعين على التعامل مع الأزمة بجدية، وأشارت إلى أنها كانت قيد العزل الذاتي بمنزلها خلال فترة تعافيها من المرض.