AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مسئول إيطالي يصدم الجميع بشأن عدد الإصابات بكورونا في البلاد

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 05:08 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
صرح رئيس وكالة الحماية المدنية الإيطالية، أنجيلو بوريلي، اليوم الثلاثاء، بأن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد، قد يكون أكبر بعشرة أضعاف عما هو معلن. بحسب ما أفادت وكالة رويترز لللأنباء.

وأضاف أن أرقام الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ربما تزيد حاليا 10 مرات عما هو معلن الآن نحو 64 ألف شخص.

ولفت إلى أنه  يعتقد أن ما يصل إلى 640 ألف شخص قد أصيبوا في البلاد، علما أن فحوص الكشف عن الإصابة تقتصر عادة على من يذهبون للمستشفيات طلبا للعلاج مما يعني أن آلاف الحالات لا يتم اكتشافها.

وأوضح بوريلي أن أكبر مدن إيطاليا تواجه نقصا في الكمامات وأجهزة التنفس، مؤكدا أنها مشكلة تكبل النظام الصحي منذ ظهور الفيروس في إقليم لومبارديا بشمال البلاد في 21 فبراير.

وقال المسؤول الإيطالي: "نتواصل مع السفارات لكنني أخشى عدم وصول المزيد من الكمامات من الخارج".

وتحاول إيطاليا استيراد ما ينقصها من الخارج، لكن بوريلي قال إن دولا مثل الهند ورومانيا وروسيا وتركيا أوقفت هذا النوع من المبيعات.

وأظهرت أحدث الأرقام في إيطاليا أن حوالي 6 آلاف و77 شخصا لقوا حفتهم، بسبب الإصابة بالفيروس خلال شهر واحد فقط، ما يجعلها الدولة الأكثر تضررا في العالم، مع ما يقرب من ضعف عدد الوفيات في الصين، التي ظهر الفيروس فيها العام الماضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجزائر تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 1700

اسكتلندا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا

من يتحمل نتائج كارثة كورونا.. رعب الفيروس ما زال يضرب العالم.. وأعداد الموتى والمصابين تأبى التوقف.. حصيلة جديدة كل ساعة

بالفيديو.. سياسي إيطالي يعلن إصابته بفيروس كورونا على الهواء مباشرة

الفيروس يضرب لومبارديا.. إيطاليا تحتل المرتبة الثانية في الدول الأكثر تضررا من كورونا

ترشيحاتنا

الحكومة تعلن حظر التجوال فى البلاد لمواجهة كورونا

منظمة الصحة العالمية تزف نبأ سارًا بشأن كورونا فى إيطاليا

الرقابة الادارية تشن حملات مكثفة على الصيدليات ورصد بيع المستلزمات الطبية..صور

الصحة العالمية: توقعات بإرتفاع وفيات فيروس كورونا في العالم

ارتفاع قياسي لأسهم مجموعة طلعت مصطفى بنسبة 9,45%

كلام نهائي.. اتحاد الكرة يحسم جدل إلغاء الدوري المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة إهمال.. رضيعة تركها والداها لتأكلها الصراصير في حفاضاتها المتسخة

كورونا.. صور مرعبة من صربيا.. وتحركات عاجلة

تسريب جديد.. شاهد نيسان اكس تريل 2021 nissan x trail