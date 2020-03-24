الإمارات تسجل 50 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإمارات ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





وقالت وكالة أنباء الإمارات "وام"، إن وزارة الصحة الإماراتية سجلت 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من المخالطين القادمين من الخارج.



