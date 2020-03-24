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أخبار العالم

الإمارات تسجل 50 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 06:07 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت الإمارات ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقالت وكالة أنباء الإمارات "وام"، إن وزارة الصحة الإماراتية سجلت 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من المخالطين القادمين من الخارج.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أمس الاثنين، رصد وتسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" من خلال الإبلاغ المبكر و التقصي النشط والمستمر تعود لجنسيات مختلفة وذلك خلال إحاطتها الدورية عن تفاصيل وتحديث الحالات الصحية المرتبطة بالفيروس، وشفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليبلغ عدد حالات الشفاء حتى الان 41، فيما بلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 198 حالة حتى الآن.
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