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أخبار البلد

شكاوى الأعلى للإعلام توصي بغلق 4 صفحات تنشر شائعات عن " كورونا"

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 06:43 م
المجلس الأعلى لتنظيم
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
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عبدالوكيل ابوالقاسم
اجتمعت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم برئاسة جمال شوقي، عضو المجلس لمناقشة تقارير لجان الرصد بشأن التغطية الاعلامية والمخالفات التى ارتكبتها حول فيروس " كورونا" .


وطلبت اللجنة اغلاق 4 حسابات شخصية على فيس بوك ويوتيوب "لتضمنها شائعات تثير البلبلة بشأن فيرس كورونا" بحسب تقرير اللجنة الذي تضمن توصية للمجلس بهذا الخصوص.


كما ناقشت اللجنة شكوى مقدمة من جهاز حماية المستهلك ووزارة الصحة ضد عدد من البرامج التي تبث إعلانات غير مرخصة عن الأدوية ومن بينها مجموعة قنوات بانوراما، فضلا عن مناقشة مدى التزام البرامج الطبية بالمعايير والاكواد الصادرة عن المجلس.


وألزم المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام شبكة قنوات بانوراما بتقديم اعتذار عما بثه مذيع احد البرامج الغذائية من معلومات مغلوطة عن فيروس كورونا.
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