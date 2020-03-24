شكاوى الأعلى للإعلام توصي بغلق 4 صفحات تنشر شائعات عن " كورونا"

اجتمعت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم برئاسة جمال شوقي، عضو المجلس لمناقشة تقارير لجان الرصد بشأن التغطية الاعلامية والمخالفات التى ارتكبتها حول فيروس " كورونا" .









وطلبت اللجنة اغلاق 4 حسابات شخصية على فيس بوك ويوتيوب "لتضمنها شائعات تثير البلبلة بشأن فيرس كورونا" بحسب تقرير اللجنة الذي تضمن توصية للمجلس بهذا الخصوص.









كما ناقشت اللجنة شكوى مقدمة من جهاز حماية المستهلك ووزارة الصحة ضد عدد من البرامج التي تبث إعلانات غير مرخصة عن الأدوية ومن بينها مجموعة قنوات بانوراما، فضلا عن مناقشة مدى التزام البرامج الطبية بالمعايير والاكواد الصادرة عن المجلس.







