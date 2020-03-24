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حوادث

دوريات أمنية وتعامل حاسم.. إجراءات أمن الجيزة لتنفيذ قرار حظر التجول

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 06:35 م
مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة
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ندى حمودة – أحمد مهدي

كشفت مصادر أمنية بمديرية أمن الجيزة أنه سيتم اتباع اجراءات حازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بحظر التجوال منذ الغد الأربعاء بداية من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي تحت إشراف مباشر من اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير الأمن.


وأشارت المصادر إلى أن الإجراءات كان تم العمل بها منذ صدور قرار الحظر الجزئي للمحلات والمقاهي والمطاعم حيث كانت تجوب دوريات أمنية بكافة دوائر أقسام الشرطة علي مستوى المحافظة لتنفيذ القرار والتأكد من التزام كافة أصحاب المحلات به وهو ما سيتم استكمال العمل به يزيد عليه فقط منع تجول المواطنين في الشارع.


وشرحت المصادر أنه لا تهاون في تنفيذ حظر التجوال حفاظا علي حياة المواطنين حيث سيتم القاء القبض علي المخالفين للقرار وتحرير محضر لهم لتطبيق الغرامة.


ويتولى كل رئيس قطاع توجيه رؤساء المباحث التابعين له بالانتشار في المناطق المختلفة للتأكد من تنفيذ القرار فيما تتولي دوريات من إدارة تأمين الطرق والمنافذ بالتنسيق مع إدارة مرور الجيزة تنفيذ القرار أعلى الطريق الدائري والميادين الهامة والشوارع الرئيسية.

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