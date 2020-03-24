إصابة أعضاء بالطواقم الطبية في مستشفى هداسا بإسرائيل بفيروس كورونا

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بإصابة بعض أفراد الطواقم الطبية العاملة في مستشفى هداسا الإسرائيلي، بفيروس كورونا.





وأعلن مستشفى هداسا أن 8 من أعضاء الطواقم الطبية أصيبوا بفيروس كورونا.





وأشارت المستشفى إلى أن أعضاء الطاقم الطبي لم يكونوا يعملون أنهم مصابين بالفيروس.





في السياق ذاته، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن هناك مخاوف من أن تضطر إسرائيل إلى حرق جثث الوفيات من جراء الفيروس.





وسجلت إسرائيل اليوم حالة وفاة ثانية من جراء فيروس كورونا وهي لسيدة في العقد الثامن من عمرها، توفيت في مستشفى ولفنسون.