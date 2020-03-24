رغم الارتفاع الهستيرى للمصابين بكورونا.. الرئيس الأمريكي يرفض الإغلاق التام

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة فتح مجال الحركة مع بعض الدول خاصة وأن الإغلاق التام مع جميع يمكن أن يؤدي لتدمير البلاد، ويجب اتخاذ اجراءات احترازية اكثر لحماية المواطنين من فيروس كورونا المستجد.





كان الرئيس ترامب، قد طالب الكونجرس الأمريكى، بالموافقة على مشروع صفقة الخضراء، بمبلغ مالى لمساعدة الاقتصاد الأمريكى والعمل على تخطى أزمة فيروس كورونا المستجد القاتل.



