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أخبار العالم

رغم الارتفاع الهستيرى للمصابين بكورونا.. الرئيس الأمريكي يرفض الإغلاق التام

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 07:22 م
الرئيس الأميركي
الرئيس الأميركي
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صدى البلد
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة فتح مجال الحركة مع بعض الدول خاصة وأن الإغلاق التام مع جميع يمكن أن يؤدي لتدمير البلاد، ويجب اتخاذ اجراءات احترازية اكثر لحماية المواطنين من فيروس كورونا المستجد.

كان الرئيس ترامب، قد طالب الكونجرس الأمريكى، بالموافقة على مشروع صفقة الخضراء، بمبلغ مالى لمساعدة الاقتصاد الأمريكى والعمل على تخطى أزمة فيروس كورونا المستجد القاتل.

وقال ترامب فى تغريدة عبر تويتر: "يجب أن يوافق الكونجرس على الصفقة، بدون كل هذا الهراء، اليوم، كلما طال الوقت، كان اقتصادنا أكثر صعوبة، وعمالنا سوف ينالهم الضرر".
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