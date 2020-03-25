فيديوجراف.. خليك فى البيت.. كيف تستفيد من اشتراك مجاني على Watch iT

تستعد منصة Watch iT الرقمية لإطلاق مفاجآت خلال الساعات القليلة القادمة لعرض أهم الأعمال الدرامية وأقوى الأفلام والمسرحيات وأنجح البرامج التليفزيونية تضامنًا مع الحملة الحالية "خليك فى البيت".





وقال المهندس حسام صالح، المتحدث باسم المتحدة للخدمات الإعلامية، بأن منصة Watch iT تقدم هذا العرض كجزء من مساهمة المجموعة في دعم الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، ومع الحملة الحالية "خليك فى البيت".

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ولمزيد من التفاصيل حول كيف تستفيد باشتراك مجاني على Watch iT تابعوا الفيديوجراف التالى.