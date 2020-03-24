خالد الجندي: لا مجال للفتاوى.. ونقول للحكومة "سمعا وطاعة".. فيديو

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أنه في حالة الأزمات العامة على الجميع الصمت والقول بصوت واضح للدولة ولصاحب القرار ولولي الأمر وللراعي"سمعنا وأطعنا".









وأشاف "الجندي" خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" المُذاع على فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء،: "على المنظرين والشعراء والمتفزلكين الصمت واتباع التعليمات"، مردفًا: "نحن الآن جميعنا طبقًا لفقه الأولويات شيوخ السلطان.. والذي لا يسمع كلام السلطان عيشته قطران".









وتابع: "لا يوجد وقت للدلع والاستهتار.. لا وجود لمن يستمعون لبوم الغرائب وطيور الظلام لنشر الفوضى والفزع والهلع"، مشددًا على ضرورة الوقوف خلف الدولة التي تتخذ الخطوات اللازمة لمكافحة المرض والبلاء والمسئولة عن حياة 100 مليون مواطن.







