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ديني

خالد الجندي: لا مجال للفتاوى.. ونقول للحكومة "سمعا وطاعة".. فيديو

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 07:43 م
خالد الجندي
خالد الجندي
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محمد شحتة
أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أنه في حالة الأزمات العامة على الجميع الصمت والقول بصوت واضح للدولة ولصاحب القرار ولولي الأمر وللراعي"سمعنا وأطعنا".


وأشاف "الجندي" خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" المُذاع على فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء،: "على المنظرين والشعراء والمتفزلكين الصمت واتباع التعليمات"، مردفًا: "نحن الآن جميعنا طبقًا لفقه الأولويات شيوخ السلطان.. والذي لا يسمع كلام السلطان عيشته قطران".


وتابع: "لا يوجد وقت للدلع والاستهتار.. لا وجود لمن يستمعون لبوم الغرائب وطيور الظلام لنشر الفوضى والفزع والهلع"، مشددًا على ضرورة الوقوف خلف الدولة التي تتخذ الخطوات اللازمة لمكافحة المرض والبلاء والمسئولة عن حياة 100 مليون مواطن.


وقال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الجريمة التى ترتكب فى حق الوطن هى الاختلاط بالناس فى التجمعات، وتعتبر أشد من الخيانة او ارتكاب جرائم إرهابية.


وتابع الجندى: "الشحص المصاب بفيروس كورونا ويعلم هذا، ويختلط بالناس يرتكب جريمة خطيرة ضد الوطن، لان هذا الفيروس يمكن أن يدمر بلدا بأكمله، مفيش قنبلة تعمل كده، الفيروس ده يودى بمئات الآلاف من البشر نتيجة إن شخص تنقل بين الناس بلا مبالاة".

 
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