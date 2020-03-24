اطمئنوا.. فيروس هانتا قديم ولا تنتقل العدوى من إنسان لآخر.. تفاصيل

قال الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة، إنه يتم تجربة حوالي 96 دواء حول العالم لعلاج فيروس كورونا.





وأضاف عبد الهادي مصباح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة " الحدث اليوم"، أن الصين بها فيروس يدعى هانتا متواجد منذ فترة طويلة جدا، وينتقل عن طريق القوارض مثل الفئران عن طريق بول ولعاب وبراز القوارض .





وتابع عبد الهادي مصباح:" هذا الفيروس يسبب 3 أمراض وهي الالتهاب الرئوي الحاد ونوع من الحمى النزفية وضيق التنفس وحدوث نزيف داخل الجسم يسبب فشل كلوى يؤدي إلى الوفاة ونسبة الوفاة 38%".



