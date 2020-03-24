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توك شو

اطمئنوا.. فيروس هانتا قديم ولا تنتقل العدوى من إنسان لآخر.. تفاصيل

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:17 م
القوارض
القوارض
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هاني حسين
قال الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة، إنه يتم تجربة حوالي 96 دواء حول العالم  لعلاج فيروس كورونا.

وأضاف عبد الهادي مصباح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة " الحدث اليوم"، أن  الصين بها فيروس يدعى هانتا  متواجد منذ فترة طويلة جدا، وينتقل عن طريق القوارض مثل الفئران عن طريق بول ولعاب وبراز القوارض .

وتابع عبد الهادي مصباح:"  هذا الفيروس يسبب 3 أمراض وهي الالتهاب الرئوي الحاد  ونوع من الحمى النزفية وضيق التنفس  وحدوث نزيف داخل الجسم  يسبب فشل كلوى يؤدي إلى الوفاة ونسبة الوفاة 38%".

وأكمل عبد الهادي مصباح:"  فيروس هانتا متواجد في الصين منذ فترة ويقتل الآلاف سنويا ، لا تنتقل العدوى فيه من انسان لأخر".
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