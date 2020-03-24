شاهد ... سكان شارع عرب أبو طويلة بالمطرية يستغيثون من انتشار القمامة

أرسل القارئ وليد حسان شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من انتشار القمامة بشارع عرب أبو طويلة، بحى المطرية .





وقال حسان في شكواه نحن سكان المطرية نعاني من انتشار القمامة بشارع عرب ابو طويلة بحي المطرية وقمنا بارسال عدة شكاوي الي الحي ولكن دون جدوي حيث ان المطرية خارج السيطرة، وزيادة الإشغالات والمخلفات والقمامة بشارع عرب أبو طويلة فى المطرية بالقاهرة تدل على تهاون حي المطرية في ترك القمامة بالشوراع، في ظل انتشار الأوبئة والأمراض والتي ستتسبب في كارثة بين المواطنين والمقيمين بالمنطقة بلا حساب أو قانون .





وطالب برفع القمامة من المنطقة باكملها لما لها من تأثير سلبى على حياة المواطين بالمنطقة، خاصة فى ظل الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا .





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