AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا في قطر

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:14 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أعلنت قطر ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا كوفيد 19.

وقالت لجنة العليا لإدارة الأزمات في قطر إنه تم تسجيل 25 إصابة بفيروس كوورنا المستجد. وأضافت أن 4 حالات تعافت من فيروس كورونا.

وكان إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في قطر بلغ أمس أكثر من 500 حالة إصابة.

وأعلنت إيطاليا ارتفاعا ضخما في أعداد وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال السلطات الصحية في إيطاليا إنها سجلت 6820  حالة وفاة بفيروس كورونا، بعد تسجيل 743 حالة جديدة خلال 24 ساعة.

إلى ذلك، أعلنت إيطاليا، اليوم الأربعاء،  تسجيل 400 وفاة جديدة في إقليم لومبارديا خلال 24 ساعة، في رقم قياسي جديد للإقليم.

وسجدلت إيطاليا أمس إجمالي 6077 وفاة، و 63.927 حالة إصابة مؤكدة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع مخيف .. أمريكا تعلن تسجيل إصابات جديدة بـ كورونا في ولايتين

وزير الصحة الكويتي: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 9 حالات بعد تعافي حالتين جديدتين

38 حالة جديدة.. ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في قطر

فرنسا تعلن تسجيل 89 وفاة و3711 إصابة بـ كورونا في 24 ساعة

اجتماع لوزراء الحكومة بالبرلمان الفرنسى بشأن فيروس كورونا

460 حالة .. ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في قطر

ترشيحاتنا

بعد وفاة أول صيني مصاب به.. كل ما تريد معرفته عن فيروس هانتا أعراضه وطرق العدوى والوقاية

جريمة إهمال.. رضيعة تركها والداها لتأكلها الصراصير في حفاضاتها المتسخة

هل وباء جديد؟.. وفاة صيني جراء إصابته بـ فيروس هانتا.. اعرف التفاصيل

كتاب آخر الزمان تنبأ بـ 13 كارثة تحقق منها فيروس كورونا .. خرافة أم حقيقة

بريطانيا تسجل ارتفاعا هائلا في عدد إصابات ووفيات كورونا

بعد وفاة شخص.. فيروس جديد يضرب الصين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تفشي وباء كورونا عالميا .. لكزس lexus تبتكر سيارات للسير في القمر .. صور

"14 يوم انحسار أو انتشار" .. محمد أبو العينين يدعو مواطني الجيزة لالتزام المنازل في مواجهة كورونا .. صور

قادة ومشاهير عالميين قيد الحجر بسبب كورونا.. أنجيلا ميركل وتوم هانكس الأبرز