ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا في قطر

أعلنت قطر ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا كوفيد 19.

وقالت لجنة العليا لإدارة الأزمات في قطر إنه تم تسجيل 25 إصابة بفيروس كوورنا المستجد. وأضافت أن 4 حالات تعافت من فيروس كورونا.

وكان إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في قطر بلغ أمس أكثر من 500 حالة إصابة.

وأعلنت إيطاليا ارتفاعا ضخما في أعداد وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وقال السلطات الصحية في إيطاليا إنها سجلت 6820 حالة وفاة بفيروس كورونا، بعد تسجيل 743 حالة جديدة خلال 24 ساعة.





إلى ذلك، أعلنت إيطاليا، اليوم الأربعاء، تسجيل 400 وفاة جديدة في إقليم لومبارديا خلال 24 ساعة، في رقم قياسي جديد للإقليم.



