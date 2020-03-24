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بالدليل.. الصحة العالمية ترد على أكاذيب الجارديان عن فيروس كورونا فى مصر

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 09:54 م
جون جبور ممثل منظمة
جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية
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البهي عمرو
قال جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن  تقرير الجارديان عن وجود 19 ألف حالة مصابة بكورونا مخالف للحقيقة لأن هذا يعنى أن هناك 600 شخص على أجهزة تنفس فى وقت واحد، وهذا غير صحيح.

وأضاف جون جبور في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "رجاء التزام المنزل وعدم التخالط حتى مع الأسرة المقيمة في المنزل"، وأن ارتفاع درجات الحرارة والكحة وضيق التنفس وألم العضلات من أعراض الإصابة بـ فيروس كورونا.

وتابع جون جبور:"  يجب التزام المنازل وفق للإرشادات وعدم القيام بتجمعات بين الأسر وعدم الاختلاط حتى وإن لم يكن احد مصاب داخل الأسرة الواحدة".

وأكمل جون جبور: "الالتزام بالبقاء  في المنزل يقلل فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد".

وتابع ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر أن المنظمة أعطت توصيات بالبعد المجتمعى وتطبيق سبل الوقاية الابتعاد الجسدي مؤكدا أن  كل الدول التى اتخذت إجراءات صارمة تحمى مجتمعاتها وعدد الإصابات بها يقل.

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