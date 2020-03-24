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مصر تطبق التوصيات بعناية.. الصحة العالمية: وباء كورونا تفشى فى بعض الدول لهذا السبب.. فيديو

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:48 م
جون جبور ممثل منظمة
جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر
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محمود محسن
أكد جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر أنه بداية  وباء كانت محدودة فى الصين وظهور عدد من الإصابات خارج الصين بشكل سريع  جعل منظمة الصحة العالمية تقوم بالتشديد على الدول لاحتواء هذا الفيروس باتخاذ عدد من الإجراءات للحد من الانتشار مع ظهور حالات إيجابية فى مصر.

وأضاف جبور خلال حوار لبرنامج على مسئوليتي تقديم الإعلامي احمد موسى أن  هناك إجراءات مشددة للتقليل من نسبة العدوى الى اقل من شخص وتلك الاجراءات المشددة تظهر تدريجيا فى مصر.

وتابع ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر أن المنظمة قد أعطت توصيات بالبعد المجتمعى وتطبيق سبل الوقاية الابتعاد الجسدي مؤكدا أن  كل الدول التى اتخذت إجراءات صارمة تحمى مجتمعاتها وعدد الإصابات بها بقل.

وأشار جون جبور أن هناك بلدانا انفجر الوباء بها لعدم الالتزام بالإجراءات وعدم تطبيق توصيات منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار هذا المرض.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر إن تطور الاصابات فى مصر وظهورها بدءا من السياح على الباخرة بين الأقصر وأسوان ومتابعة المخالطين منهج لاحتواء الفيروس ومصر بدأت الإجراءات تدريجيا حسب إرشادات منظمة الصحة العالمية. 
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