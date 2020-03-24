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أخبار البلد

الهيئة العامة للرعاية الصحية: تسليم الأدوية لـــ 30 ألف مريض من أصحاب الأمراض المزمنة المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد في محل إقامتهم

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:01 م
صدى البلد
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محمد غالي
 

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن قرارها بتسليم العلاج الشهري لـ 30 ألف منتفع من أصحاب الأمراض المزمنة من المسجلين بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظة بورسعيد ، مجانًا في محل سكنهم، يأتي ذلك ضمن حزمة الإجراءات والتدابير التي تطبقها الهيئة لمواجهة فيروس كورونا ، وأشارت الهيئة أنه تم البدء اليوم في تسليم الأدوية لـ حوالي 200 منتفع 
وأكد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، أن هذه الخدمة المجانية تهدف إلى تقليل الكثافات العددية للمواطنين المترددين على العيادات والوحدات والمراكز الصحية المختلفة التابعة لهيئة الرعاية الصحية والتي يتم صرف الأدوية المقررة لأصحاب الأمراض المزمنة من خلالها.
وأوضح السبكي أنه تم التواصل تلفونيًا مع أصحاب الأمراض المزمنة من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال بياناتهم المسجلة بالوحدات والمراكز التابعة للهيئة بملفاتهم الطبية الإلكترونية والمسجل بها التشخيص الطبي والأدوية المقررة سواء أدوية لعلاج "الضغط  أو السكر أو التصلب المتعدد"، أو غيرها من الأمراض المزمنة، والذين يبلغ عددهم حوالي 30ألف مريض، لتحديد موعد لتسليمهم أدويتهم المقررة في محل إقامتهم .
وأشار السبكي إلى تطوع بعض أعضاء الفريق الطبي من العاملين بالوحدات والمراكز التابعة لهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظة بورسعيد، لتوصيل الأدوية لأصحابها بدون أي مقابل مادي نظير ذلك، وخارج مواعيد عملهم الرسمية، وذلك حرصًا منهم على سلامة أصحاب هذه الأمراض لأنهم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس الكورونا، يأتي ذلك  اتساقًا مع المبادرة التي أطلقها الفريق الطبي من العاملين بالهيئة بهاشتاج "خليك في بيتك" منذ 19 مارس الجاري والتي تدعو إلى إلتزام المواطنين في المنازل وخصوصَا كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
لافتًا إلى تطوع بعض الشباب من محافظة بورسعيد لتوصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن في أماكن إقامتهم بدون أي مقابل، كاستجابة سريعة للمبادرة التي أطلقتها الهيئة العامة للرعاية الصحية تحت شعار " كلنا جبهة واحدة" والتي تدعو إلى تكاتف كافة الجهود لمواجهة فيروس كورونا، وحرصًا منهم على المشاركة المجتمعية جنبًا إلى جنب مع جهود العاملين بالقطاع الطبي.
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