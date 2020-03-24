عادات خاطئة تصيبك بالتهاب المفاصل وبـ5 جنيهات تخلصى منها

نوع من الأعشاب استنشاق رائحته يحميك من الشيخوخة والزهايم

هو أشهر وأصعب أنواع التهاب المفاصل، فهو التهاب مزمن يؤثر على العديد من مفاصل الجسم وأنسجة الجسم في وقت واحد، وهو يعتبر من أمراض المناعة الذاتية ويصل تأثيره على الجلد، العين، القلب، الأوعية الدموية

أطعمة يجب على المصابين بألتهاب المفاصل تجنبها أبرزها







- المشروبات الغازية فهى غنية بالسكر وينتج عنها التهاب متزايد فى الجسم







- الأيس كريم وهو غنى بالدهون المشبعة والسكريات المضافة، وهو من أهم المسببات للالتهابات





- المعجنات .. تحتوي على زيت مهدرج جزئيًا هي مجموعة من الأطعمة التي يجب على أي شخص يعاني من التهاب في الجسم تجنبها

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