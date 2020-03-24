عادات خاطئة تصيبك بالتهاب المفاصل وبـ5 جنيهات تخلصى منها

يعاني الكثير من الأشخاص من التهابات المفاصل، فهي تصيب الساقين والركبتين واليدين، حيث يتناول العديد من الأشخاص العقاقير الطبية ولكن دون جدوى
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وفقا لموقع بولد سكاى الهندى يعد التهاب المفاصل الروماتويد هو أشهر وأصعب أنواع التهاب المفاصل، فهو التهاب مزمن يؤثر على العديد من مفاصل الجسم وأنسجة الجسم في وقت واحد، وهو يعتبر من أمراض المناعة الذاتية ويصل تأثيره على الجلد، العين، القلب، الأوعية الدموية
هناك أطعمة يجب على المصابين بألتهاب المفاصل تجنبها أبرزها
- المشروبات الغازية فهى غنية بالسكر وينتج عنها التهاب متزايد فى الجسم
- الأيس كريم وهو غنى بالدهون المشبعة والسكريات المضافة، وهو من أهم المسببات للالتهابات
- المعجنات .. تحتوي على زيت مهدرج جزئيًا هي مجموعة من الأطعمة التي يجب على أي شخص يعاني من التهاب في الجسم تجنبها
وصفة الزيوت الطبيعية لن تكلفك أكثر من 5 جنيهات
إذا كنت ممن يميلون دوما للعلاجات الطبيعية للتقليل من إلتهاب المفاصل إليك وصفة سريعة لكريم يخلصك من ألم التهاب المفاصل .
المكونات :
زيت زيتون
- زيت كافور
-زيت قرنفل
- زيت قرفة
-زيت دهن النعام
- زيت نعناع
طريقة تطبيق الوصفة :
امزجي الزيت فى برطمان صغير معقم وقومى بدهن المكان الذى تعانى منه بالألم لمدة ١٠ دقائق ويدهن كريم بعدها مضاد للالتهابات.
هذه الزيوت هي عامل مساعد لتسكين ألم التهابات المفاصل.