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فصل الخطاب.. الصحة العالمية تحسم الجدل حول انتهاء كورونا في الصيف ..فيديو

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 09:58 م
جون جبور ممثل منظمة
جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر
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هاني حسين
قال جون جبور، ممثل الصحة العالمية في مصر، إن المنظمة تراقب تطورات فيروس كورونا ومعدلات الانتشار بشكل يومي، ولا يوجد دليل يؤكد مصير فيروس كورونا في المستقبل، ولكن تحديد هذا الأمر مرتبط بالعوامل المحيطة بفيروس كورونا.

وأضاف جون جبور، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "لا يوجد إثبات أو دليل يثبت بأن درجات الحرارة المرتفعة تقضي على فيروس كورونا".

وتابع جون جبور "يجب التزام المنازل وفق للإرشادات وعدم القيام بتجمعات بين الأسر وعدم الاختلاط حتى وإن لم يكن أحد مصابا داخل الأسرة الواحدة".

وأكمل جون جبور "الالتزام بالبقاء في المنزل يقلل فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد".

وتابع ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر أن المنظمة قد أعطت توصيات بالبعد المجتمعى وتطبيق سبل الوقاية الابتعاد الجسدي مؤكدا أن  كل الدول التى اتخذت إجراءات صارمة تحمى مجتمعاتها وعدد الإصابات بها يقل.

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