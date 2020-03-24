نحن فى مفترق الطرق.. جون جبور يوضح الاختيارات الموجودة للقضاء على كورونا فى مصر | شاهد

قال الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، إن الإصابات التى تحدث فى مصر هى عبارة عن حالات كانت مخالطة لحالات مصابة بالفيروس سابقا.





وأضاف الدكتور جون جبور خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، أن الاستمرار فى الزيادة فى عدد إصابات فيروس كورونا سيتم تطبيق إجراءات أخرى وستكون أشد من السابق.





وتابع الدكتور جون جبور، أن نحن فى مفترق طرق إما تزيد فى الحالات أو انخفاضها وهذا الأمر يتوقف على مدي التزام المواطنين فى مصر.





وأوضح ممثل الصحة العالمية فى مصر، أن الدولة المصرية تتبع نظام الترصد والتقصي للحالات والمخالطين بهم مما يقلل فرصة الاصابة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يولي أهمية خاصة لصحة المواطنين.





وأشار إلى أن، مصر كان لديها خطة جاهزة للتعامل مع فيروس كورونا منذ بداية ظهور الازمة عالميا، مضيفا أن مصر من الدول القليلة التى رصدت مبالغ مالية ضخمة لمواجهة كورونا.











