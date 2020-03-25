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سيارات

أسرع و أقوى 10 سيارات في العالم.. صور

الأربعاء 25/مارس/2020 - 02:00 ص
اسرع سيارة في العالم
اسرع سيارة في العالم
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اشرف عطية
تتنافس شركات السيارات الخارقة والفارهة علي مستوي العالم علي لقب الاسرع لاستهداف فئة المستهلكين الذين يفضلون النوع الخارق بغرض الاستعراض أو السير بسرعات جنونية.

 في هذا السياق نعرض عليكم ترتيب أسرع و اقوي سيارات على مستوى العالم.

أسرع سيارة في العالم

1- SSC ألتيميت آيرو

بمحرك V8 تصل سرعتها الي 400 كم في الساعة

نتيجة بحث الصور عن 1- SSC ألتيميت آيرو موديل 2009

2- هينسي فينوم GT
المحرك: V8 مزدوج التيربو سعة 6200 سي سي 1200 حصان

نتيجة بحث الصور عن هينيسي فينوم GT موديل 2010

3- بوجاتي جراند سبورت فيتيس
المحرك: W16 رباعي التيربو سعة 8000 سي سي بقوة 1200 حصان

نتيجة بحث الصور عن بوجاتي جراند سبورت فيتيس

4- بوجاتي سوبر سبورت
المحرك: W16 رباعي التيربو  سعة 8000 سي سي بقوة 1200 حصان

نتيجة بحث الصور عن بوجاتي سوبر سبورت

5- لوتيك سيريوس
المحرك: V12 مزدوج التيربو  سعة 6000 سي سي بقوة 1200 حصان


6- كوينجسيج أجيرا R
المحرك: V8 مزدوج التيربوتشارجر سعة 5000 سي سي قوة 1140 حصان

نتيجة بحث الصور عن كوينجسيج أجيرا R

7- زينفو ST1
المحرك: V8 سوبرتشارجر تيربوتشارجر  سعة 7000 سي سي بقوة 1100 حصان

نتيجة بحث الصور عن زينفو ST1

8- بريستول فايتر T
المحرك: V10 مزدوج التيربو سعة  سعة 8000 سي سي بقوة 1012 حصان

نتيجة بحث الصور عن بريستول فايتر T

9- كوينجسيج CCXR
المحرك: V8 مزدوج السوبرتشارجر  سعة 4800 سي سي بقوة 1004 حصان

نتيجة بحث الصور عن - كوينجسيج CCXR

10- بوجاتي فيرون
المحرك: W16 رباعي التيربو  سعة 8000 سي سي بقوة 1001 حصان
نتيجة بحث الصور عن بوجاتي فيرون

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