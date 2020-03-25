أسرع و أقوى 10 سيارات في العالم.. صور

تتنافس شركات السيارات الخارقة والفارهة علي مستوي العالم علي لقب الاسرع
لاستهداف فئة المستهلكين الذين يفضلون النوع الخارق بغرض الاستعراض أو السير بسرعات جنونية.
في هذا السياق نعرض عليكم ترتيب أسرع و اقوي سيارات
على مستوى العالم.
أسرع سيارة في العالم
1- SSC ألتيميت آيرو
بمحرك V8 تصل سرعتها الي 400 كم في الساعة
2- هينسي فينوم GT
المحرك: V8 مزدوج التيربو سعة 6200 سي سي 1200 حصان
3- بوجاتي جراند سبورت فيتيس
المحرك: W16 رباعي التيربو سعة 8000 سي سي بقوة 1200 حصان
4- بوجاتي سوبر سبورت
المحرك: W16 رباعي التيربو سعة 8000 سي سي بقوة 1200 حصان
5- لوتيك سيريوس
المحرك: V12 مزدوج التيربو سعة 6000 سي سي بقوة 1200 حصان
6- كوينجسيج أجيرا R
المحرك: V8 مزدوج التيربوتشارجر سعة 5000 سي سي قوة 1140 حصان
7- زينفو ST1
المحرك: V8 سوبرتشارجر تيربوتشارجر سعة 7000 سي سي بقوة 1100 حصان
8- بريستول فايتر T
المحرك: V10 مزدوج التيربو سعة سعة 8000 سي سي بقوة 1012 حصان
9- كوينجسيج CCXR
المحرك: V8 مزدوج السوبرتشارجر سعة 4800 سي سي بقوة 1004 حصان
10- بوجاتي فيرون
المحرك: W16 رباعي التيربو سعة 8000 سي سي بقوة 1001 حصان