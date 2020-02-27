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سيارات

BMW تكشف عن سيارة كوبيه خارقة قبل ظهورها في معرض جنيف

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:00 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

سنشهد بعد أسبوع تقريبًا من الآن الكشف عن الجران كوبيه الكهربائية بالكامل BMW i4 الاختبارية، والتي نشرت لها مقطع تشويقي قصير، ومن المفترض ان يتم هذا الأمر خلال فعاليات معرض جنيف للسيارات 2020.

وفقًا لما ورد عن الشركة البافارية، ستوفر هذه السيارة تجربة جديدة تمامًا "للتميز الديناميكي الذي تشتهر به BMW كما انها تمزج بين التصميم الحديث والرياضي والانيق مع مساحة داخلية واسعة وعملية في تلك السيارة ذات الأربعة أبواب."

i4 الاختبارية الكهربائية تتميز بمحرك كهربائي ينتج قوة تصل إلى حوالي 523 حصان، وهذا يمثل قوة أكبر من طرازات M3 و M4 الحاليين، وهذا سيمكن السيارة من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في حوالي أربع ثوانٍ، قبل الوصول إلى سرعتها القصوى التي تبلغ 200 كلم/سا .

وقال نائب رئيس التصميم، أدريان فان هويدونك: إن "تصميم BMW i4 الاختبارية سيكون نقطة تحول كهربائية في جوهر الشركة، حيث ان تصميمها ديناميكي وأنيق، وباختصار: هذه سيارة مثالية من BMW وقد تحولت إلى كهربائية بدون أي انبعاثات."

سيتم تشغيل المحرك الكهربائي ببطارية جديدة تزن حوالي 550 كجم، بسعة تقارب 80 كيلو وات/سا، ما يعني أن i4 تستطيع السير لمسافة تصل إلى حوالي 600 كلم بشحن واحد. أما بالنسبة لعملية إعادة الشحن، فإنك ستتمكن من شحن البطارية بنسبة تصل إلى 80٪ في حوالي 35 دقيقة، في حين أن الشحن السريع في غضون ست دقائق سيوفر نطاق يصل إلى حوالي 100 كلم.

من المفترض ان تطلق BMW نسخة إنتاجية من i4 الاختبارية العام المقبل، حيث ستبدأ عملية التصنيع إلى جانب الفئة الثالثة في ميونيخ.

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